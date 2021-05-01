Нападающий «Барселоны» Лионель Месси присоединился к кампании против дискриминации и оскорблений в соцсетях.

«Я вижу, что только что достиг отметки в 200 миллионов подписчиков в этой соцсети, однако из-за того, что происходит сегодня, я не собираюсь воспринимать это как повод для празднования. Конечно, я ценю всю любовь и поддержку, которую получаю от вас, но пришло время уделить внимание каждому человеку, у которого есть аккаунт. Мы должны понимать, что за каждым аккаунтом – человек из плоти и крови, испытывающий чувства. Он смеется, плачет, наслаждается и страдает.

Давайте громко заявим о необходимости остановить оскорбления в социальных сетях. Неважно, будет ли это сделано анонимно, знаменитостями, спортсменами, судьями или болельщиками. Раса, религия, идеология или пол не имеют значения. Никто не заслуживает жестокого отношения или оскорблений. Мы живем вместе, видя и переживая насилие, которого становится все больше и больше в каждой соцсети. Но никто ничего не делает, чтобы это прекратить. Мы должны решительно осудить такое враждебное отношение и потребовать от соцсетей принять срочные меры против такого поведения.

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Я бы хотел, чтобы все 200 миллионов человек, которые подписаны на меня, стали 200 миллионами причин, которые сделают соцсети безопасным и уважительным местом, где мы сможем делиться тем, что хотим, не опасаясь оскорблений. И оскорбление, расизм и дискриминация навсегда останутся за их пределами. Я надеюсь, что вы будете сопровождать и поддерживать меня в этой борьбе.

Крепко обнимаю и поздравляю всех футболистов Соединенного Королевства за их идею организовать кампанию против оскорблений и дискриминации в соцсетях», – написал Месси в инстаграме.

АПЛ, FA, Чемпионшип и другие организации в английском футболе объявили централизованную акцию о бойкоте социальных сетей. Участники надеются привлечь внимание к борьбе с расизмом и неравенством в интернете и повлиять на ужесточение законодательства за оскорбления в сети.

Бойкот начался 30 апреля в 12:00 по московскому времени и завершится 3 мая в 9:00.

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