Агент Мино Райола дал большое интервью испанскому изданию As, в котором поделился мнением о неудачном запуске европейской Суперлиги, порассуждал о роли агентов в судьбах игроков и оценил карьерные перспективы своих главных активов – Поля Погба и Эрлинга Холанна.

О Суперлиге

– Мое мнение радикально отличается от того, что думают об этом проекте остальные. Я всегда буду поддерживать любую войну против ФИФА, против монополии, которая мне не нравится. Чтобы играть в футбол, нам не нужна ФИФА. Но мое главное наблюдение по поводу Суперлиги состоит в том, что организаторы хотят избавиться от Лиги чемпионов. И это ошибка. Ключевое слово здесь – «также».

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У «Феррари» есть одна машина в «Формуле-1», а еще другая – на «24 часа Ле-Мана». Почему «Реал» не может играть в Лиге чемпионов и в Суперлиге? Это был бы самый красивый эксперимент в истории футбола. Провести два турнира – Лигу чемпионов и Суперлигу. И пусть публика решает, что им больше нравится.

Если бы я был владельцем клуба, то хотел бы, чтобы он играл и в Суперлиге, и в Лиге чемпионов. И, конечно, в национальном чемпионате. Для футболистов это было бы здорово, для болельщиков тоже. Конкуренция заставила бы организаторов сделать турниры по-настоящему привлекательными. Сейчас это не так. Если кто-то хочет посмотреть футбол высшего уровня, у него есть Лига чемпионов – и все.

Златан Ибрагимович и Мино Райола Фото: Getty Images

О важности агентов

– Работа агента – максимально защитить интересы игроков. А работа спортивных директоров – защитить интересы клубов. Это как купить Rolls Royce и не платить за водителя. Или приобрести самолет, но не нанимать пилота. Это полное безумие. Мы тоже часть футбола. И, разумеется, я никогда не приходил на переговоры с оружием. Если мы существуем, то только потому, что нужны игрокам и клубам.

О возможном обмене Погба на Азара

– Для Погба игра за в «Реал» всегда была действительно привлекательной возможностью, в том числе из-за Зидана. Он кумир детства Поля. Думаю, в его переходе в «Мадрид» нет ничего невозможного, но в футболе все зависит от конкретного дня. И нужно быть гибким, чтобы обдумать все возможности. Что если завтра «Реал» захочет обменять Азара на Погба. Гипотетически. И если это устроит все четыре стороны, то почему бы и нет?

О будущем Холанна

– Может ли «Реал» позволить себе покупку Холанна? Не знаю, я не изучал их финансовую отчетность. Но я думаю, что да. Мне кажется, любой клуб может позволить себе такую сделку. Но вопрос в другом: может ли «Мадрид» позволить себе не покупать Холанна? Или «Барса»? Это сложно, но возможно. В этом заключается работа президента клуба. Это касается и клубов, и игроков. Проезжает поезд, а вы что делаете? Поймать или отпустить? Это большой вопрос.

Будущее одного футболиста никогда не зависит от будущего другого. Каждый зависит сам от себя. В больших клубах великие футболисты играют вместе: Месси и Неймар или Роналдиньо и другие отличные футболисты. Холанн может играть с Мбаппе... Великие футболисты всегда играют вместе.

Мино Райола – один из самых известных и влиятельных футбольных агентов мира.

Его главные клиенты – Златан Ибрагимович, Поль Погба, Маттейс Де Лигт, Эрлинг Холанн, Генрих Мхитарян, Джанлуиджи Доннарумма, Марко Верратти и Марио Балотелли.

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