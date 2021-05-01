Эден Азар разочаровывает в Мадриде. Бесконечные мышечные травмы издеваются над бельгийцем и не дают ему играть в футбол. Кроме личных переживаний из-за пребывания вне игры, футболиста накрыл кислотный фон. Дорогущий трансфер обзывали ошибочным, а в камбэк игрока уже и не верилось. Более того, в марте взорвались инсайды, что Азар рискует закончить карьеру, если решится на третью операцию на лодыжке.

Тренер «бланкос» Зинедин Зидан удивлял спокойствием относительно проблемы Эдена. Француз спокойно отвечал на вопросы после каждой новой травмы футболиста и не спешил возвращать его в основу без уверенности в полном восстановлении. «Азар вернется, когда будет в хорошей форме и на 100% готов», – комментировал Зизу последнее повреждение бельгийца. Коуч не соврал – бельгиец возродился в отличном состоянии.

Разминкой для Эдена стали 13 минут в игре с «Бетисом». Бельгийцу не удалось вырвать для «Реала» победу, но его игра запомнилась. «Он вышел на замену, и все оказались в восторге от его 13-минутного камео», – высказался испанский эксперт Фил Китромилидес. Через неделю Азар выпорхнул в основе против «Осасуны» и подтвердил высокие оценки.

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Эден Азар, «Реал Мадрид» - «Осасуна» Фото: Getty Images

Первое с 30-го января появление Эдена в основе удостоверило форму бельгийца. Зидан поставил игрока на непривычную роль – вместо левого фланга Азар отправился играть под нападающим и отлично там справился. Возможно, тренер посчитал, что игроку не хватило бы сил носиться на фланге, но решение в любом случае удачное. Первый голевой момент Эден самостоятельно создал уже на 4-й минуте: выцарапал мяч в центре поля, пронесся с ним до штрафной и едва не прошил «Осасуну».

В такой манере Азар играл весь первый тайм. Бельгиец вылавливал мяч в середине поля и тащил его вперед, генерируя остроту. В позиционных атаках он тоже был центром движения «Реала». Азар отлично вклинивался между линий и выдавал перспективные передачи партнерам. За 72 минуты на поле Эден стал вторым по касаниям мяча (54) среди атакующей группы «Мадрида». Его немного опередил Марко Асенсио (60), отыгравший на 11 минут больше. Роль бельгийца именно в атаке подчеркивают семь жалких касаний на своей половине поля – Эден порхал у чужих ворот и конструировал моменты.

В первом тайме Азар стал главным в атакующей игре «Реала», а команда только из-за невезения не повела в счете. Показателем влияния Эдена на игру стало тусклое начало второй половины. Азар выдохся, и «Реал» разучился обострять – за первые 20 минут тайма вылетели жалкие 2 удара, хотя за всю игру «бланкос» настреляли 22. Очевидно, что бельгиец пока не может мучить соперника все 90 минут.

Однако его набор формы – отличный знак перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов. Дома «Реал» с трудом выжал ничью, лишь однажды пробив в створ «Челси». Ко второй игре у «Мадрида» появилось крутое усиление – Азар точно поможет, если будет действовать, как против «Осасуны». У «Реала» сейчас есть проблемы со взломом соперников (две нулевые ничьи в четырех последних играх в Ла Лиге), и Эден их решает. Вдобавок уже восстановился Серхио Рамос – защитник, по словам Зидана, тоже должен сыграть с «Челси». Конечно, неизвестно в какой форме Рамос, но состояние Азара очевидно. «Бланкос» освежились перед важным матчем двумя топами.

До конца сезона осталось немного, и «Реал» ожесточенно бьется за победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Вернувшийся Азар может стать важной деталью в гонке за титулы. А сам бельгиец наконец оправдает затраты на свой трансфер.

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