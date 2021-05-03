Опубликовано 03/05/2021 в 11:00 GMT | Обновлено 03/05/2021 в 11:05 GMT

В интернете появились видео футболистов «Атлетико» Яна Облака и Стефана Савича с вечеринки. На кадрах игроки курят сигареты и кальян, не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Видео выложил кто-то из окружения футболистов. Девушка Тереза Эчаве, которая была на той вечеринке, утверждает, что это старые снимки.

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«Если по этому поводу возникла какая-то путаница, поясню, что видео появились очень давно, когда не было ограничений и ковида», – написала Тереза ​​Эчаве.

«Хорошие кадры, но не обязательно верить всему», – отреагировал Облак в инстаграме.

В этом сезоне Облак провел 34 матча в Ла Лиге и пропустил 22 мяча.

Савич сыграл в чемпионате Испании 30 встреч, забил 1 мяч и получил 13 желтых карточек.

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