Капитан «Барселоны» Лионель Месси организовал командный обед у себя дома.

В понедельник, 3 мая, игроки первой команды каталонцев приехали в гости к Лео, чтобы отпраздновать победу над «Валенсией» в 34-м туре Ла Лиги со счетом 3:2, а также в неформальной обстановке подготовиться к битве против «Атлетико» в ближайшие выходные. Как сообщает Sport, Месси очень озабочен атмосферой внутри команды и очень хочет добавить к победе в Кубке Испании еще и титул Ла Лиги. Поэтому в надежде сплотить партнеров накануне важнейшего отрезка сезона Лео пригласил их к себе домой. Кажется, футболисты «Барсы» весело провели время – в какой-то момент с виллы аргентинца слышались крики «Чемпионы-чемпионы, оле-оле-оле».

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Каталонцы сыграют с «Атлетико» в субботу, 8 мая. Начало игры – в 17:15 (мск).

Победа позволит «Барсе» обойти мадридцев в турнирной таблице.

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