Ла Лига откроет дисциплинарное дело в отношении «Барселоны», так как футболисты сине-гранатовых посетили командный обед у Лионеля Месси. Аргентинец принял одноклубников у себя дома, чтобы отпраздновать победу над «Валенсией» и сплотить перед игрой против «Атлетико». Вместе с футболистами пришли их жены и девушки.
Противоковидный регламент чемпионата Испании не допускает, чтобы футболисты собирались компаниями более шести человек. Лига заведет дисциплинарное дело на клуб, сообщает ABC.
- Каталонцы сыграют с «Атлетико» в субботу, 8 мая. Начало игры – в 17:15 (мск).
- Победа позволит «Барсе» обойти мадридцев в турнирной таблице.
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