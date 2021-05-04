Ла Лига откроет дисциплинарное дело в отношении «Барселоны», так как футболисты сине-гранатовых посетили командный обед у Лионеля Месси. Аргентинец принял одноклубников у себя дома, чтобы отпраздновать победу над «Валенсией» и сплотить перед игрой против «Атлетико». Вместе с футболистами пришли их жены и девушки.

Противоковидный регламент чемпионата Испании не допускает, чтобы футболисты собирались компаниями более шести человек. Лига заведет дисциплинарное дело на клуб, сообщает ABC

Каталонцы сыграют с «Атлетико» в субботу, 8 мая. Начало игры – в 17:15 (мск).

Победа позволит «Барсе» обойти мадридцев в турнирной таблице.

Чемпионат Испании Месси организовал командный обед у себя дома перед «Атлетико» 12 ЧАСОВ НАЗАД

Футбол «Интер» и «Аякс» – чемпионы, Месси – с дублем ВЧЕРА В 22:21