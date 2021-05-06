«Реал», возможно, выставил на трансфер полузащитника Эдена Азара – инсайдом поделился журналист Хосеп Педрероль.

«Цель «Реала» – Мбаппе. Азар выставлен на трансфер, его не считают неприкасаемым, как и до начала трансферного окна. Сейчас его нужно продать в клуб, который не вовлечен в большие данные и статистику, а просто любит играть футбол. Это будет сложно», – заявил Пердрероль в эфире El Chiringuito TV.

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«Реал» купил Азара у «Челси» в 2019 году. Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.

В составе мадридского клуба бельгиец выиграл только один титул – чемпионат Испании в сезоне-2019/20.

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