Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья получил работу в Индии. Экс-нападающий станет советником президента клуба «Одиша».

Вилья также будет новым руководителем отдела глобальных футбольных операций. Генеральный директор клуба из Бхубанешвара в восторге от нового сотрудника. «Безумие получить такую ​​легенду, как Дэвид. Подумать только, когда я начал смотреть футбол, я видел его по телевизору», – сообщил Рохан Шарма.

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Сам Вилья также готов к новому вызову. «Я постараюсь применить весь свой опыт. Я не выступал в Индии, но играл в футбол в течение 20 лет как профессионал, а до этого в академии», – приводит слова экс-игрока сайт Джанлуки Ди Марцио

«Одиша» выступает в чемпионате Индии – после двух туров команда набрала одно очко.

Последним клубом в игровой карьере Вильи был японский «Виссел Кобе». Испанец завершил карьеру в 2020-м.

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