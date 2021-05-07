Взаимоотношения капитана «Барселоны» Лионеля Месси и бывшего президента клуба Жозепа Бартомеу начали портиться в 2019 году. В медиа появились подробности конфликта.

После поражения от «Ливерпуля» в полуфинале ЛЧ-2019 Месси и Бартомеу встретились в доме Лео, чтобы обсудить судьбу тренера Эрнесто Вальверде. Месси заявил, что проблема не в тренере, и поинтересовался у Бартомеу о трансфере Антуана Гризманна, который сделал бы невозможным возвращение Неймара из «ПСЖ». Президент ответил, что Гризманн пока не подписан, но через несколько дней «Барса» официально объявила о его переходе. Из-за этого Месси перестал доверять Бартомеу. Об этом сообщает CCMA

Следующий виток конфликта пришелся на период пандемии коронавируса. Батомеу приехал на базу команды и предложил игрокам второй раз пойти на понижение зарплат. Месси перед остальными футболистами сказал Бартомеу, что ему нельзя доверять, и второго сокращения не будет.

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Затем Лео встретился с новым главным тренером Роналдом Куманом и сообщил ему, что рассматривает возможность ухода из команды. Потом он написал Бартомеу: «Ты уже сливаешь информацию и снова пытаешься меня поиметь, черт возьми». Когда информация появилась в медиа, аргентинец посчитал виновным именно Бартомеу.

Контракт 33-летнего Месси с клубом истекает в конце сезона-2020/21, новое соглашение до сих пор не подписано.

Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020 года, новым президентом стал Жоан Лапорта.

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