Взаимоотношения капитана «Барселоны» Лионеля Месси и бывшего президента клуба Жозепа Бартомеу начали портиться в 2019 году. В медиа появились подробности конфликта.
После поражения от «Ливерпуля» в полуфинале ЛЧ-2019 Месси и Бартомеу встретились в доме Лео, чтобы обсудить судьбу тренера Эрнесто Вальверде. Месси заявил, что проблема не в тренере, и поинтересовался у Бартомеу о трансфере Антуана Гризманна, который сделал бы невозможным возвращение Неймара из «ПСЖ». Президент ответил, что Гризманн пока не подписан, но через несколько дней «Барса» официально объявила о его переходе. Из-за этого Месси перестал доверять Бартомеу. Об этом сообщает CCMA.
Следующий виток конфликта пришелся на период пандемии коронавируса. Батомеу приехал на базу команды и предложил игрокам второй раз пойти на понижение зарплат. Месси перед остальными футболистами сказал Бартомеу, что ему нельзя доверять, и второго сокращения не будет.
Чемпионат Испании
Ла Лига расследует нарушение ковидных мер после обеда у Месси
Затем Лео встретился с новым главным тренером Роналдом Куманом и сообщил ему, что рассматривает возможность ухода из команды. Потом он написал Бартомеу: «Ты уже сливаешь информацию и снова пытаешься меня поиметь, черт возьми». Когда информация появилась в медиа, аргентинец посчитал виновным именно Бартомеу.
- Контракт 33-летнего Месси с клубом истекает в конце сезона-2020/21, новое соглашение до сих пор не подписано.
- Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020 года, новым президентом стал Жоан Лапорта.
Чемпионат Испании
Месси организовал командный обед у себя дома перед «Атлетико»
Футбол
«Интер» и «Аякс» – чемпионы, Месси – с дублем