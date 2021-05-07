Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не уверен, что главный тренер Роналд Куман должен остаться на своем посту.

Информацию сообщил журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес. «Лапорта не убежден в необходимости продления контракта с Куманом, но люди в «Барселоне» поддерживают голландца», – пишет инсайдер.

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Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» в августе 2020 года и выиграл с клубом Кубок Испании.

Контракт коуча истекает после завершения сезона-2021/22.

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