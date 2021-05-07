Кто посмотрит матч по ТВ

У «Барсы» в лазарете значатся три фамилии – игру пропустит Мартин Брэйтуэйт (травма лодыжки), а также Филиппе Коутиньо и Ансу Фати, которые долгое время лечат больные колени. «Атлетико» перед поездкой в Каталонию потерял лишь одного бойца – защитник Ренан Лоди схватил мышечную травму и посмотрит игру с дивана.

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До последнего сложно определить, для кого из соперников последние матчи складывались тяжелее. «Атлетико» в принципе последние месяцы играет натужно и выбивает победы в один мяч даже над аутсайдерами. Хотя случаются и осечки, как в 32-м туре против «Атлетика» (поражение 1:2).

Луис Суарес в «Атлетико» Фото: Getty Images

«Барса» тоже нестабильна. В том же туре, что и мадридцы, сине-гранатовые споткнулись дома о «Гранаду» (тоже 1:2). Трудности доставили «Валенсия» (3:2 – победа каталонцев, но «летучие мыши» вели 1:0), «Вильярреал» (2:1) и «Хетафе», который забил аж два мяча (5:2).

Расклады и оставшиеся матчи

В чемпионате Испании осталось четыре тура, а матчи «Барса» – «Атлетико» и «Реал» – «Севилья» – определяющие в календаре. Каталонцы идут вровень с «бланкос» (уступают по доп. показателям) и проигрывают 2 балла команде Симеоне.

В случае поражения участь «Барсы» станет незавидной: команда отстанет на 5 очков от «Атлетико» и, возможно, на 3 от «Реала» – отыграть такое отставание на финише турнира будет нереально. Ничья тоже ничего радостного не сулит – соперники будут прилично впереди.

Каталонцев устроит только победа, но и она ничего не гарантирует – если «Реал» наберет максимум очков в оставшихся матчах, то второй год подряд станет чемпионом.

«Атлетико»: «Барселона» (г), «Реал Сосьедад» (д), «Осасуна» (д), «Вальядолид» (г)

«Реал»: «Севилья» (д), «Гранада» (г), «Атлетик» (г), «Вильярреал» (д)

«Барселона»: «Атлетико» (д), «Леванте» (г), «Сельта» (д), «Эйбар» (г)

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Барселоны»: 1,82

Ничья: 3,83

Победа «Атлетико»: 4,44

Для команд это будет матч жизни и смерти – проигравший попрощается с шансами на титул. Поэтому игра неминуемо будет осторожной и малорезультативной. До тотала больше 2,5 голов соперники точно не должны добраться, а кэф на это дело жирнейший – 1,9.

Где смотреть

Матч состоится 8 мая, в прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ», начало встречи в 17:15 (мск). А на Eurosport.ru вас ждет горяченный текстовый лайв – ищите его по ссылке

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