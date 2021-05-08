Главный тренер «Реал Мадрид Кастилья» Рауль может перейти в немецкий «Айнтрахт».
Клуб из Франкфурта более года наблюдал за работой 43-летнего Рауля, стороны уже провели переговоры. Дальнейшие встречи отложены до конца сезона. Об этом сообщает Goal.com.
  • «Айнтрахт» возглавляет Адольф Хюттер, который после окончания сезона уйдет в мёнхенгладбахскую «Боруссию».
  • После 31 тура Бундеслиги «Айнтрахт» идет четвертым, уступая третьему месту одно очко.
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