У Диего Симеоне всегда были люксовые индульгенции. Рано выбыл из борьбы за золото Ла Лиги? Ерунда, Чоло ведь создал этот «Атлетико», так что главное – зацепиться за ЛЧ. Облажался в Лиге чемпионов? Ничего, он же два раза был в финале – ему простительно. С одной стороны, все справедливо: Диего правда сделал «Атлетико» грандом, поэтому имеет право на ошибку. С другой стороны, уже пора воспринимать мадридцев как топ-клуб, а не как бренд одного человека.

Суровые факты: «Атлетико» покупает игроков за 100+ млн евро и слегка обгоняет «Реал» в рейтинге ростеров на Transfermarkt. В среднем один футболист мадридцев рейтингуется тем же сайтом выше, чем резидент «Барсы» – 34 млн евро против 29 млн. У «Атлетико» объективно мегамощная обойма, поэтому спрашивать с них нужно так же, как и с двух других испанских лидеров. Никакие стереотипные нежности в духе «Симеоне умеет выжимать из игроков максимум» уже не катят, потому что сегодняшний максимум – победа во всех турнирах.

Жоау Феликс, «Атлетико» Фото: Getty Images

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В этом сезоне «Атлетико» вяло посопротивлялся «Челси» в ЛЧ, зато всю дистанцию лидировал в Примере. В середине чемпионата мадридцы везли «Реалу» и «Барсе» 10 с лишним очков, а потом утонули в жутком кризисе и расплескали практически все преимущество. Характерно, что даже после всех потерь «Атлетико» не упустил первую строчку, а стабильно сохранял и сохраняет запас в 2-3 очка. Но субботняя игра с «Барселоной» – настоящий финал, который покажет, насколько Симеоне крут на самом деле.

«Индейцев» не устраивает даже ничья – 2014-й, когда Чоло выгрыз у каталонцев чемпионские 1:1, больше не прокатит. Нужно играть на победу против соперника, которого Симеоне обыгрывал в Ла Лиге всего однажды, причем в этом сезоне. Без трех очков репутация Диего как рационального тренера моментально разрушится: сезон запомнится лишь тем, что «Атлетико» тащился первым, а потом бездарно подарил конкурентам золото. Тем более, следующего шанса на титул придется ждать долго: неизвестно, когда еще в Примере случится синхронный кризис «Барсы» и «Реала».

Матч против каталонцев покажет, готов ли Симеоне именно побеждать, а не выгрызать. Судя по «Лейпцигу» и «Челси», у аргентинца огромные проблемы с атакой в решающих встречах, но сейчас надо идти all-in – терять уже объективно нечего. Разумнее сыграть смело и в меру открыто, чем традиционно запереться и дожидаться чужой ошибки – обычно это заканчивается голами в ворота Облака.

При этом у «Барсы» тоже куча проблем. Например, Куман явно закомплексован: у голландца за весь сезон набралась одна победа над топом – осенью пострадал «Ювентус». В остальном все глухо: «блауграна» дважды выхватила от «Реала», слила дуэль «ПСЖ» и улетела в нокаут от Пирло. Гордиться можно только Кубком Испании, выездом к «Севилье» и достойным первым таймом в Париже – этого чудовищно мало. Учитывая, что трусливому Куману надо именно побеждать Симеоне, за нервную систему Роналда реально тревожно: «Барса» вполне может поплыть.

Роналд Куман, «Барселона» Фото: Getty Images

Кроме того, Лео Месси уже очень давно не зарешивал в топ-матчах. У него накопилась черная серия в Класико (0 голов и 0 ассистов в 7 матчах), в ЛЧ тоже все грустно (там «Барса» теперь рано вылетает), а в Ла Лиге последней жертвой Месси стал как раз «Атлетико». Правда, Лео замочил «индейцев» целых полтора года назад, в декабре 2019-го, когда вколотил победный гол за четыре минуты до свистка. Во втором круге того сезона Месси тоже забил мадридцам, но уже с точки – его удар принес «Барсе» лишь ничью.

Сейчас ничья будет исключительно в пользу «Реала», и оба коуча это отлично понимают. Поэтому «Атлетико» и «Барселона» должны устроить жесточайший махач, который даст ответы на кучу вопросов. Убежит ли Симеоне от статуса главного лузера сезона? Докажет ли Куман, что его кошмарная статистика в топ-матчах – случайность? Сможет ли Месси просверлить самую плотную оборону чемпионата? Учитывая, что в других элитных лигах с интригой все печально, сегодня надо включать рубилово Диего и Роналда. 8 мая, 17:15, будет жарень.

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