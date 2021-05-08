В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома сыграла вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 0:0.
Команды не отличились забитыми мячами. Во втором тайме из положения вне игры ворота Облака поразил Роналд Араухо, но арбитр увидел офсайд и отменил гол.
- «Атлетико» с 77 очками лидирует в Ла Лиге, «Барселона» – вторая с 75 баллами. У «Реала» 74 очка и матч в запасе.
- Следующий матч команда Кумана проведет 11 мая против «Леванте», «Мадрид» днем позже встретится с «Реалом Сосьедад».
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