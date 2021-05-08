«Барселона» и «Атлетико» скатали ничью и здорово подсобили «Реалу». Теперь у мадридцев будет дополнительная мотивация перед матчем с «Севильей», да и вообще перед ключевыми играми чемпионской гонки. И каталонцы, и команда Симеоне растратили кучу шансов, но если у «Атлетико» нет в составе полновесной фигуры, способной разбить соперника в одиночку, то лидер «Барсы» Месси снова не зарешал ключевую встречу. А всего один гол мог бы стереть все провальные матчи с грандами последних лет.

Нацеленность на ворота Месси заставляет задуматься, так ли велика мотивация аргентинца оставаться в Каталонии. «Барселону» больше тянули Дест, Альба и Гризманн, а Лео будто забыл, зачем он на поле и сколько свободы ему предоставляет тренер. Все моменты лидер каталонцев так или иначе запорол, во многом потому что отказывался от идеи завершать эпизод самостоятельно.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

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Единственный момент Лео за матч случился в конце первого тайма. Аргентинец вспомнил молодые годы, легко обошел нескольких защитников, но шарахнул мимо ворот. Но это хотя бы можно назвать попыткой: несколько раз лидер «Барсы» на дриблинге обыгрывал одного или двух футболистов «Атлетико» вблизи штрафной, а затем сам портил свою же атаку. Казалось бы, можно идти дальше, но Месси не чувствовал себя готовым к подвигам и подсовывал мяч ближнему или отправлял его на фланг для подачи.

Плохо Лео исполнял и штрафные удары. Аргентинец бил только когда другого выбора уже не было, как на последних минутах матча, когда он выстрелил рядом с крестовиной. В большинстве ситуаций капитан сине-гранатовых опять же задействовал партнеров, и не всегда получалось удачно. Если заготовку с Сержиньо Дестом в начале матча «Барса» могла себе позволить, и там подача американца в штрафную как минимум состоялась, то провал за 10 минут до конца игры объяснить сложно. Из острейшей позиции Лео ни пробил, ни навесил, а отдал низом в штрафную под удар, держа за дураков футболистов «Атлетико». Феликс выскочил из скопившейся кучи игроков и не только легко прервал пас, но и начал контратаку.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Польза от Месси в этой игре заключалась лишь в фолах на нем игроков соперника. Мадридцы насобирали много карточек именно нарушениями на Лео. Но не новость, что испанские судьи редко игнорируют применение насилия к легенде футбола. Вполне вероятно, подставляться под нарушения – одна из рядовых задач аргентинца в играх с командой Симеоне. Месси заработал девять фолов, три из них – на желтые. Девять нарушений – лучший показатель для игроков Ла Лиги в этом сезоне и, пожалуй, единственная позитивная ачивка Месси за матч.

Шестикратный обладатель «ЗМ» очень давно не вытаскивал «Барселону», когда команда действительно в нем нуждалась. Последний матч, когда гол Месси решил все, случился полтора года назад, в игре с тем же «Атлетико». Лео забил на 86-й минуте с передачи Суареса, спустя несколько минут после травмы Пике.

В свежей игре против «Атлетико» Месси мог показать, кто сегодня главный в «Барселоне» – тогда бы Лапорта как миленький побежал к спонсорам искать деньги на лучшие условия для лидера. После этого матча патрон каталонцев точно призадумается.

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