«Барселона» может приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Футболист уже попросил «Тоттенхэм» продать его, потому что хочет побороться за трофеи.
Окружение игрока вело переговоры с «Барсой», но в каталонском клубе не пришли к единому мнению из-за сложной адаптации английских футболистов в Испании. Решения будет принято в ближайшее время, но известно, что «Барселона» рассчитывает приобрести футболиста на позицию нападающего, сообщает Sport.es.
- В нынешнем сезоне англичанин провел 46 матчей, забил 31 мяч и сделал 16 ассистов.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.
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