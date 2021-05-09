«Барселона» может приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Футболист уже попросил «Тоттенхэм» продать его, потому что хочет побороться за трофеи.
Окружение игрока вело переговоры с «Барсой», но в каталонском клубе не пришли к единому мнению из-за сложной адаптации английских футболистов в Испании. Решения будет принято в ближайшее время, но известно, что «Барселона» рассчитывает приобрести футболиста на позицию нападающего, сообщает Sport.es.
  • В нынешнем сезоне англичанин провел 46 матчей, забил 31 мяч и сделал 16 ассистов.
  • Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.
Чемпионат Англии
Моуринью провалился в «Тоттенхэме». И угробил карьеру Кейна
16/04/2021 В 06:12
«Манчестер Сити» и «МЮ» заинтересованы в приобретении Харри Кейна
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Чемпионат Англии
«Сити» и «МЮ» поборются за Кейна
10/04/2021 В 12:09
Чемпионат Англии
Моуринью рассказал о серьезности травмы Кейна
29/01/2021 В 06:54