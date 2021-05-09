«Барселона» может приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Футболист уже попросил «Тоттенхэм» продать его, потому что хочет побороться за трофеи.

Окружение игрока вело переговоры с «Барсой», но в каталонском клубе не пришли к единому мнению из-за сложной адаптации английских футболистов в Испании. Решения будет принято в ближайшее время, но известно, что «Барселона» рассчитывает приобрести футболиста на позицию нападающего, сообщает Sport.es

В нынешнем сезоне англичанин провел 46 матчей, забил 31 мяч и сделал 16 ассистов.

Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

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