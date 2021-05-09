Во время матча 35-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» защитник каталонцев Жерар Пике оскорбил нападающего мадридцев Луиса Суареса.

Когда уругваец упал в штрафной «Барсы» после контакта с Тер Штегеном, вратарь прикрикнул на него, а затем подошел Пике. «Ты уже слишком толстый, не связывайся со мной», – сказал защитник. Разговор попал на камеры и записался микрофонами.

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«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью со счетом 0:0.

«Атлетико» с 77 очками лидирует в Ла Лиге, «Барселона» – вторая с 75 баллами. У «Реала» 74 очка и матч в запасе.

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