Во время матча 35-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» защитник каталонцев Жерар Пике оскорбил нападающего мадридцев Луиса Суареса.
Когда уругваец упал в штрафной «Барсы» после контакта с Тер Штегеном, вратарь прикрикнул на него, а затем подошел Пике. «Ты уже слишком толстый, не связывайся со мной», – сказал защитник. Разговор попал на камеры и записался микрофонами.
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- «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью со счетом 0:0.
- «Атлетико» с 77 очками лидирует в Ла Лиге, «Барселона» – вторая с 75 баллами. У «Реала» 74 очка и матч в запасе.
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