Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев сделал голевую передачу в матче 35-го тура Ла Лиги против «Вальядолида».
30-летний россиянин вышел на поле на 77-й минуте, а на 89-й выполнил кросс на Тьерри Коррейю, который установил окончательный счет в матче – 3:0. Черышев набрал первое очко за результативность в 2021 году. Всего в чемпионате Испании-2020/21 он сделал 3 ассиста в 19 матчах.
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Кроме того, матч с «Вальядолидом» стал для Черышева сотым в составе «Валенсии» во всех турнирах. Статистика Дениса в этих матчах: 10 голов и 10 ассистов.
- «Валенсия» победила впервые с 21 марта.
- Команда россиянина занимает 13-е место в Ла Лиге.
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