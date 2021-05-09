8-го и 9-го мая Ла Лига пережила два мини-финала. В первом бодались «Атлетико» и «Барселона», во втором – «Реал» и «Севилья». 35-й испанский тур скрестил всех претендентов на первое место в личных битвах.

Ничья конкурентов дала «Реалу» идеальную возможность исправиться после матчей с «Челси». Команда Зидана могла не долететь до «Атлетико» из-за разницы голов, но точно создала бы преимущество перед «Барселоной» и захватила бы вторую строчку. Обойти каталонцев получилось – правда, с одинаковыми очками.

После матча Зидан определенно напомнит о том, что ВАР убивает дух футбола. Комнатные помощники дважды отговорили судью назначать пенальти в пользу «Реала». Сначала недостаточным поводом сочли игру рукой от Диего Карлоса, затем не посмотрели на падение Бензема. От Карима судьи отвернулись из-за фола Милитао: перед атакой центрдеф зацепил мяч ладонью в родной коробке.

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Спасать «Реал» в этом хаосе вышел Эден Азар. На 79-й минуте он сменил Винисиуса, который весь матч транслировал философию бразильских бегунков: круто обводить, гораздо хуже бить по воротам.

Эден Азар, «Реал Мадрид» – «Севилья» Фото: Getty Images

За 17 минут на поле Азар раскидал всего 10 передач, 8 из которых гасили атаки «Реала» – то есть уходили назад. Еще Эден однажды потерял мяч и выдал одну обводку (кстати, успешную). Но главный его эпизод отгремел на 93-й минуте.

Тони Кроос решил спасти «Реал» и пальнул с дальней дистанции. Выстрел немца встретил бы защитник, не подставься под него Азар. Мяч записали как автогол Диего Карлоса, но без резкого движения Эдена (возможно, инстинктивного) его бы точно не случилось.

Все это – в следующем же матче после вылета «Реала» из Лиги чемпионов, где Азар оступился в неигровом плане: посмеялся с Куртом Зума и Эдуаром Менди после ответки с «Челси». Если учесть лондонское прошлое бельгийца, эпизод кажется логичным, но руководство «Реала» углядело в нем предательство. В СМИ полезли слухи о скорейшей продаже Азара, а самому Эдену пришлось извиняться в соцсетях.

Перед матчем с «Севильей» Зидан поддержал бельгийца: «Азар извинился. Он не хотел никого задеть и уже объяснил это. Эден поможет нам в будущем. Мы все еще не увидели, каким игроком он является. Надеемся, что скоро понаблюдаем за лучшей версией Азара. Он игрок «Реала».

Матч против «Севильи» не приблизил к образу топового Азара ни Зидана, ни болельщиков. Последние игры «Реала» стерли надежду, которую Эден подал в матче с «Осасуной».

Хотя, если курьезный гол возродит Азара, логика его карьеры в «Реале» не пострадает. Именно так, через неочевидные и случайные моменты, должен возрождаться топ-футболист, которого перемололи травмы и неигровые скандалы.

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