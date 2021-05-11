Трансферное окно вот-вот откроется, и Испания в 2021 году – один из ярчайших трансферных рынков. Футбольный мир замер и ждет возобновления саги по Лионелю Месси. Лео и еще шесть футболистов – в списке самых горячих свободных агентов Ла Лиги.

Лионель Месси, «Барселона»

Главный свободный агент не только Испании, но и всего мира. Контракт Лео с главным клубом его жизни летом истекает, а новости о продлении соглашения пока циркулируют в медиа только на уровне слухов. По последним данным аргентинец останется в «Барсе» до 2023-го, но официального подтверждения пока нет.

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Прошлое межсезонье Месси провел, скандаля с клубом и руководством Жозепа Бартомеу. Теперь место президента занял Жоан Лапорта, который всеми силами стремится сохранить капитана. Это возможно, но непросто: Лионелем интересуется «ПСЖ», предлагающий контракт по схеме «2+1» согласно инсайдам. В 2020-м также сообщалось об интересе к Месси со стороны «Манчестер Сити» и Пепа Гвардиолы.

Серхио Рамос, «Реал»

«Мадрид» тоже может потерять капитана – контракт Серхио Рамоса истекает и до сих пор не продлен: переговоры не привели ни к чему конкретному. В конце марта сообщалось, что «Реал» предложил Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20 процентов, а тот настаивал либо на двухлетнем соглашении, либо на схеме «1+1». Последние новости сообщают, что Серхио выдвинул условие в виде контракта на два года с понижением зарплаты на 10 процентов.

Серхио Рамос, «Реал» Фото: Getty Images

Лукас Васкес, «Реал»

Полузащитник останется в Мадриде, но, вероятно, переедет с «Сантьяго Бернабеу» (точнее, «Альфредо ди Стефано», где сейчас играет «Реал») на «Ванда Метрополитано» – им интересуется «Атлетико». «Реал» сделал Васкесу улучшенное предложение – контракт на три года с опцией продления еще на один, годовой оклад – 5 миллионов евро.

Эмерсон Роял, «Бетис»

Защитник «Барселоны» выступает на правах аренды за «Бетис», а его стоимость по версии Transfermarkt – 25 миллионов евро: выше, чем у Рамоса и Васкеса. «Барса» не уверена, нужно ли продлевать контракт с 22-летним бразильцем, а его уже ждут в Англии – есть слухи об интересе со стороны «Арсенала».

Хесус Навас, «Севилья»

35-летний испанец – легенда «Севильи»: он играл за клуб в 2003-2013 годах и вернулся в 2017-м после перерыва на «Манчестер Сити». С «Севильей» Навас трижды выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Суперкубок и Кубок Испании. Скорее всего, андалусийцы продлят контракт с капитаном.

Хесус Навас Фото: Getty Images

Томаш Вацлик, «Севилья»

Вратарь сборной Чехии, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно. При Хулене Лопетеги Вацлик потерял место в основном составе, уступив его Яссину Буну – сыграл всего шесть матчей во всех турнирах и пропустил девять мячей.

Нолито, «Сельта»

Игрок провел в бывшем клубе Федора Смолова всего сезон, перейдя из «Севильи» с годовым контрактом. «Сельта» и Нолито пока не договорились о продлении соглашения – и, вероятно, оно не будет подписано, потому что клуб присматривается к Виктору Мачину Пересу из «Атлетико».

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