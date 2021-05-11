До финиша чемпионата Испании осталось всего три тура, а победитель по-прежнему не хочет определяться. «Атлетико», «Барселона» и «Реал» бодаются до последнего, но у кого больше шансов?
«Атлетико»
Лидеру предстоят два подряд домашних матча – против «Реал Сосьедад» и «Осасуны». Закончит команда Симеоне чемпионат игрой с «Вальядолидом». Все три команды мадридцы без проблем обыграли в первой части чемпионата, и если домашние игры с немотивированными басками и памплонцами не должны обернуться трагедией, то «Вальядолид» не отдаст три очка просто так. «Сосьедад» обеспечил путевку в еврокубки, «Осасуна» сохранила место в Ла Лиге, а вот у «Вальядолида» самое сложное впереди: в данный момент команду отделяет всего лишь одно очко от зоны вылета.
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Жоау Феликс, «Атлетико»
Фото: Getty Images
«Реал»
У другого мадридского клуба график зеркальный: две игры на выезде и одна дома. Сначала «Реалу» предстоит гостевая рубка с «Гранадой», затем – встреча в Бильбао с «Атлетиком», а в последнем туре матч на стадионе «Альфредо ди Стефано» с «Вильярреалом». Пожалуй, самый трудный календарь именно у команды Зидана: из девяти возможных очков с этими командами в первом круге «Реал» взял лишь четыре, проиграв «Атлетику» дома и сыграв вничью с «Вильярреалом» в гостях. Однако соперники мадридцев, скорее всего, будут наименее мотивированными. Все трое болтаются в середине таблицы и вряд ли уже дотянутся до еврокубковой зоны.
Зинедин Зидан и Карим Бензема, «Реал» (Мадрид)
Фото: Getty Images
«Барселона»
Каталонцам осталось провести две гостевых и одну домашнюю встречу. После выездной игры с «Леванте» 11 мая спустя пять дней «Барса» примет «Сельту», а еще через неделю завершит сезон матчем против «Эйбара». В играх с этими командами в первом круге команда Роналда Кумана набрала семь очков. Проблемы доставил только «Эйбар», который увез с «Камп Ноу» один балл. Именно «Эйбар» и будет наиболее мотивирован в матче с «Барсой» – команда идет на последнем месте в таблице, но отстает от спасительного 17-го места всего на два очка.
Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
«Атлетико» отделен от второго и третьего мест теми же двумя баллами, а букмекеры считают именно мадридцев фаворитами чемпионской гонки. Команда Симеоне сыграет с немотивированными соперниками, а два матча из трех пройдут на «Ванда Метрополитано» – этого вполне достаточно, чтобы набрать очков больше, чем два главных конкурента.
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