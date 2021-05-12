Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал ничью в матче против «Леванте» в рамках 36-го тура Ла Лиги. Результат серьезно осложнил клубу положение в чемпионской гонке.

«Сложно объяснить произошедшее. В первом тайме мы играли хорошо, но снизили интенсивность во втором. И много ошибались. На 2:2 мы правильно отреагировали, но потом плохо защищались. Пропускать трижды за 45 минут ненормально, уж точно не для такой команды, как «Барса».

Сезон сложный, матчей много, но команда в состоянии их выдерживать. Но когда вы начинаете второй тайм не так интенсивно, как играли в первом, вы окрыляете соперника – и это сложно исправить. Нашей целью было выиграть все три оставшихся матча, но теперь все очень сложно. Как тренер, я должен нести ответственность. Мы очень разочарованы результатом», – цитирует Кумана Marca

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Также игру жестко оценил полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс. «Ощущения плохие. У нас трудный период. Мы хорошо начали матч, повели в счете, но, как это было на протяжении значительной части сезона, из-за нескольких ошибок пропустили два легких гола. Фактически это ставит крест на Ла Лиге для нас.

Мы не были точны в передачах и дорого заплатили за это. Второй тайм получился не лучшим. Мы сами виноваты – теряли концентрацию и в последних матчах упустили много очков, которые позволили бы бороться за титул», – заявил Бускетс.

Матч с «Леванте» завершился со счетом 3:3, хотя «Барса» дважды вела в счете.

«Барселона» выиграла только один матч из последних четырех. «Атлетико» обгоняет каталонцев на одно очко, имея матч в запасе, «Реал» также опережает «сине-гранатовых» по потерянным очкам.

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