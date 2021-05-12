Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после ухода из клуба в конце сезона-2020/21 может оказаться в «Барселоне».

Источники Footmercato сообщили, что руководство каталонского клуба уже провело переговоры с 43-летним голкипером. «Сине-гранатовые» рассматривают Буффона как дублера Марк-Андре Тер Стегена.

Буффон выступал за «Ювентус» в 2001-18 годах, потом провел один сезон в «ПСЖ» и вернулся в Турин.

11 мая Джанлуиджи официально объявил об уходе из туринского клуба: он не будет продлевать контракт.

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