Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после ухода из клуба в конце сезона-2020/21 может оказаться в «Барселоне».
Источники Footmercato сообщили, что руководство каталонского клуба уже провело переговоры с 43-летним голкипером. «Сине-гранатовые» рассматривают Буффона как дублера Марк-Андре Тер Стегена.
- Буффон выступал за «Ювентус» в 2001-18 годах, потом провел один сезон в «ПСЖ» и вернулся в Турин.
- 11 мая Джанлуиджи официально объявил об уходе из туринского клуба: он не будет продлевать контракт.
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