«Барселона» проявляла интерес к главному тренеру «Баварии» Ханси Флику, который покинет клуб после окончания сезона-2020/21.
Руководство каталонского клуба связывалось с окружением Флика, чтобы уточнить его статус летом 2021-го – об этом сообщает ESPN со ссылкой на близкие к «Барсе» источники. Представители тренера ответили, что тот близок к подписанию контракта со сборной Германии.
- В данный момент «Барселону» возглавляет Роналд Куман, но пока неясно, сохранит ли он эту должность.
- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет команду после Евро, а в «Баварии» будет работать Юлиан Нагельсманн.
Чемпионат Германии
Флику предлагают контракт со сборной Германии до Евро-2024
Чемпионат Германии
Флик провел переговоры и готов возглавить сборную Германии
Чемпионат Германии
«Бавария» сыграет со сборной и получит доход от матча за уход Флика