Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал ближе к статусу свободного агента по окончании сезона-2020/21.

По информации источника передачи Sin Concesiones, выходящей на Radio Kanal Barcelona, отец 33-летнего футболиста Хорхе Месси отклонил первое предложение каталонского клуба о продлении контракта. Папа выступает на переговорах в качестве официального представителя Месси и заменяет ему агента. Месси-старшего не удовлетворили условия, которые выкатило руководство «сине-гранатовых».

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При этом источники утверждают, что отец Лионеля не прекратил переговоры с «Барсой» и ждет новый оффер от правления клуба. Об интересе других команд к шестикратному обладателю «Золотого мяча» не сообщается.

Соглашение Лионеля Месси с «Барселоной» подойдет к концу 30 июня 2021 года. В Каталонии капитан сборной Аргентины зарабатывает около 70 миллионов евро в год.

В чемпионате Испании-2020/21 Лионель забил 29 мячей в 34 матчах и отдал девять голевых передач.

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