Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал ближе к статусу свободного агента по окончании сезона-2020/21.
По информации источника передачи Sin Concesiones, выходящей на Radio Kanal Barcelona, отец 33-летнего футболиста Хорхе Месси отклонил первое предложение каталонского клуба о продлении контракта. Папа выступает на переговорах в качестве официального представителя Месси и заменяет ему агента. Месси-старшего не удовлетворили условия, которые выкатило руководство «сине-гранатовых».
Чемпионат Испании
Месси, Рамос и еще 5. Самые горячие свободные агенты Ла Лиги
При этом источники утверждают, что отец Лионеля не прекратил переговоры с «Барсой» и ждет новый оффер от правления клуба. Об интересе других команд к шестикратному обладателю «Золотого мяча» не сообщается.
- Соглашение Лионеля Месси с «Барселоной» подойдет к концу 30 июня 2021 года. В Каталонии капитан сборной Аргентины зарабатывает около 70 миллионов евро в год.
- В чемпионате Испании-2020/21 Лионель забил 29 мячей в 34 матчах и отдал девять голевых передач.
Чемпионат Испании
«Пытаешься меня поиметь». Подробности скандала Месси и Бартомеу
Чемпионат Испании
Месси пойдет на снижение зп в «Барсе». Но у него есть условия