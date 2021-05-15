«Барселона» сделает упор на приобретение нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна. Каталонцы постараются купить норвежского форварда этим летом.
Трансфер Холанна – приоритетная задача сине-гранатовых. Ради этого они готовы пожертвовать продлением контракта с Лионелем Месси, сообщает The Sun.
  • Контракт Месси с «Барсой» истекает в июне 2021-го.
  • «Боруссия» приобрела Холанна у «Зальцбурга» в конце 2019 года за 20 млн евро.
  • В настоящее время 20-летний нападающий оценивается в 110 миллионов евро.
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