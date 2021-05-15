Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес может стать главным тренером мадридского клуба. В данный момент Рауль возглавляет «Кастилью».
Экс-форвард – основной кандидат на замену Зинедину Зидану. Руководство «Реала» обсуждает и других претендентов, но Рауль считается фаворитом, сообщает Marca.
- Рауль тренирует «Кастилью» с 2019 года, до этого он работал с юношеской командой «Реала».
- Бывший футболист привел молодежку мадридцев к победе в Юношеской лиге УЕФА в 2020 году.
Чемпионат Испании
Рауль может возглавить клуб Бундеслиги (Goal)
Чемпионат Испании
Раулю не дает покоя слава Зидана. Легендарный форвард возглавит одну из молодежных команд «Реала»
Чемпионат Испании
«Без команды я ничто». Трибьют лучшему игроку «Реала» всех времен