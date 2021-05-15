Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес может стать главным тренером мадридского клуба. В данный момент Рауль возглавляет «Кастилью».
Экс-форвард – основной кандидат на замену Зинедину Зидану. Руководство «Реала» обсуждает и других претендентов, но Рауль считается фаворитом, сообщает Marca.
  • Рауль тренирует «Кастилью» с 2019 года, до этого он работал с юношеской командой «Реала».
  • Бывший футболист привел молодежку мадридцев к победе в Юношеской лиге УЕФА в 2020 году.
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