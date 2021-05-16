«Реал» активно ищет нового главного тренера на случай, если клуб в конце сезона покинет Зинедин Зидан.

Нзависимо от того, выиграет ли «Реал» в этом сезоне Ла Лигу, Зидан готов покинуть «Сантьяго Бернабеу» после матча 38-гоу тура Ли Лиги против «Вильярреала» 23 мая. Француз чувствует, что его больше не поддерживает президент Флорентино Перес.

Одной из целей «Реала» считается главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, который уже работал в клубе, сообщает Mirror . Также «Реал» заинтересован в Массимилиано Аллегри. С итальянским тренером была прямая связь, и он согласился бы на работу в «Реале», пишет Фабрицио Романо

Чемпионат Испании Рауль – фаворит на пост главного тренера «Реала» (Marca) ВЧЕРА В 10:48

Сообщалось, что главный претендент на пост тренера «Реала» – Рауль.

Бывший футболист привел молодежку мадридцев к победе в Юношеской лиге УЕФА в 2020 году.

КТО ЗАМЕНИТ ЗИДАНА В «РЕАЛЕ»? Рауль Анчелотти Аллегри Никто, Зизу останется!

Чемпионат Испании Рауль может возглавить клуб Бундеслиги (Goal) 08/05/2021 В 08:20