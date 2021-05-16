«Барселона» проиграла «Сельте» (1:2) в 37-м туре чемпионата Испании и лишилась шансов на чемпионский титул по итогам сезона.

У команды осталось 76 очков, в то время как «Реал» и «Атлетико» победили «Атлетик» и «Осасуну» соответственно и оторвались от каталонцев. Теперь у команды Зидана 81 очко, а у команды Симеоне – 83. Судьба чемпионского титула решится в последнем туре. «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом», а «Реал» с «Вильярреалом».

«Барселона» в этом сезоне завоевала только один трофей – Кубок Короля.

Каталонцы в последний раз выигрывали чемпионат страны в сезоне-2018/19.

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