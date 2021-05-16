«Атлетико» давно стал третьей силой испанского футбола, но сверкнуть после короны в сезоне-2013/14 не получалось. Чтобы сдвинуть машину Диего Симеоне с места, летом в команду был выписан ненужный в Каталонии Луис Суарес. И этот трансфер оказался потрясающим бустером. Элитный форвард вживлен в испанский футбол и стабильно закладывает в Ла Лиге под 20 банок в год. А мотивация после неблагодарного расставания с ним «Барсы» поднялась в разы.

Дополнительные 20 мячей за сезон воспринимались недостающий деталью в чемпионстве «Атлетико». Железобетонная в обороне команда испытывает сложности со взломом андердогов. А крутой форвард должен был обеспечить голопроизводство. Проявлять себя Суарес начал сразу: выжег 2+1 в первом матче и привел «Атлетико» к избиению «Гранады» 6:1 в третьем туре Ла Лиги. «Счастлив такому дебюту за «Атлетико» и трем набранным очкам. Когда вы дебютируете и помогаете команде забивать, вы всегда счастливы. Этот переход как глоток свежего воздуха. Я перешел в клуб, который оказал мне великолепный прием. Атмосфера была очень хорошей с самого начала, что отражается и на поле», – сиял Луис после игры.

Луис Суарес в «Атлетико» Фото: Getty Images

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И Суарес действительно на протяжении всего сезона постепенно вваливал важные мячи: без него «Атлетико» бы не победил «Эльче», «Хетафе», «Алавес» и «Эйбар» в первом круге, провалился с «Кадисом», «Сельтой», «Реалом», «Атлетиком» и «Алавесом» во втором. Уругваец выгрызал победы над слабаками (и не только), с которыми «индейцы» вяло возились в прошлом сезоне. За этот розыгрыш (37 туров) у «Атлетико» всего восемь ничьих, а в прошлом было 16. Как раз из-за мировых со всякими хлюпиками команда Симеоне слетала с чемпионской гонки задолго до решающих туров. Сейчас «Атлетико» – лидер.

В середине сезона у Луиса даже был ударный отрезок из семи голов за 4 матча. Тогда он сражался с Месси за лидерство в споре бомбардиров. Однако сейчас Суарес выбыл из гонки, при этом не перестав забивать. Чем больше мячей вонзал Луис, тем больше людей высказывалось о бредовости его ухода из «Барсы». Каталонцам не хватает Луиса почти как Роналду «Реалу» в первый год без португальца.

И вот Луис за сезон в «Атлетико» ввалил уже 10 победных мячей – это 30 заработанных очков вместо 10, которые принесли бы команде Симеоне ничьи в этих играх. Последний случился только что – в игре с «Осасуной». Мадридцы мучали 11-ю команду Ла Лиги, но в итоге пропустили первыми: Анте Будимир ввалил головой на 75-й минуте первым же ударом в створ и скинул мадридцев с лидирующей позиции. Сам Суарес страдал от невезения. Только в первой половине он мог забить мяча четыре, но постоянно мазал. Однажды всадил в штангу всего с пары метров. Однако уругваец не сдавался.

«Атлетико» быстро отыгрался – Ренан Лоди после прохода в штрафную пристрелил «Осасуну» пушечным ударом под перекладину. Однако нервозное настроение никуда не делось – мадридцы по-прежнему теряли очки, которые стоили первого места. Без победы над клубом из Памплоны «индейцы» скатились бы с первой строчки за тур до финиша. Такое разочарование вгонит в депрессию даже самого жизнерадостного человека.

Ситуацию исправил Суарес. Уругваец гениально разобрался в штрафной и после прострела с правого края в касание прошил «Осасуну». В момент, когда первое место почти уплыло от команды, Луис со спокойствием удава решил эпизод. Уругваец вонзил 20-й мяч в сезоне – ровно столько, сколько от него ожидали, и сохранил для «Атлетико» первое место к последнему туру. В нем решится судьба испанского золота.

«Атлетико» осталась одна победа до чемпионства. Нужно порвать «Вальядолид» с 19-го места и дальше наслаждаться триумфом. Роль Луиса Суареса в текущем первом месте – огромна. Уругваец делает то, что от него ждали после перехода – создает разницу.

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