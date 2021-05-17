Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман почти однозначно покинет пост. Президент клуба Жоан Лапорта полон решимости найти замену специалисту в конце сезона.
Будущее Кумана в «Барсе» осложняется после неудачного конца сезона. Каталонский клуб принял решение сменить тренера на 99% – оставшийся 1% отводится на проблемы сине-гранатовых с поиском замены Куману. Усугубляет ситуацию тот факт, что Куман назначен в клуб не при Лапорте, сообщает Sport.es со ссылкой на RAC-1.
- «Барселона» выиграла только один матч из последних пяти. В минувшие выходные команда Кумана лишилась шансов на чемпионство. «Атлетико» обгоняет каталонцев на семь очков, имея матч в запасе, «Реал» опережает «сине-гранатовых» на пять баллов.
- Следующий матч каталонцы проведут 22 мая против «Эйбара».
Чемпионат Испании
«Теперь все сложно». Куман – о ничьей с «Леванте» и титуле
Чемпионат Испании
Лапорта не уверен в эффективности Кумана (Onda Cero)
Чемпионат Испании
«Судья захотел стать звездой вечера». Куман – об удалении