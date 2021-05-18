Будущее капитана «Реала» Серхио Рамоса в мадридском клубе зависит от судьбы Рафаэля Варана – еще одного центрального защитника.

По информации As , продление 28-летнего француза считается более приоритетной задачей, чем подписание нового контракта с 35-летним испанцем. Но Варан требует у «Реала» значительного повышения зарплаты, что не вписывается в текущую стратегию клуба – в условиях пандемии коронавируса соглашения, напротив, перезаключаются с понижением ставки.

«Реал» готов продать Варана не менее чем ха 70 миллионов евро. Если покупатель найдется, клуб продлит Рамоса. Если французский защитник останется в клубе (его контракт рассчитан до лета 2022 года), Рамос получит статус свободного агента. Руководство не уверено в его необходимости из-за частых травм.

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По информации медиа, «Реал» предлагает Рамосу контракт по схеме 1+1, а футболист хочет полноценное двухлетнее соглашение.

За тур до конца Ла Лиги «Реал» идет вторым, уступая два очка «Атлетико». «Барса» лишилась шансов на титул.

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