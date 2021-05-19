«Барселона» хочет обменять нападающего Антуана Гризманна на 21-летнего форварда «Атлетико» Жоау Феликса. Об этом сообщает инсайдер Луи Кану.

«Знаю, что «Барселона» хочет обменять Гризманна на Феликса. Его [Феликса] интересы представляет Мендеш, а у него хорошие отношения с Лапортой и Алемани», – заявил журналист Mundo Deportivo в эфире TV3.

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Гризманн перешел в «Барсу» из «Атлетико» летом 2019 года.

Феликс в то же время стал игроком «Атлетико», перейдя из «Бенфики».

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