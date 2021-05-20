Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет пригласить на пост главного тренера клуба Франка Райкарда.

Голландец стал первым тренером, которого Лапорта пригласил в клуб после избрания президентом в 2003 году – теперь функционер намерен провернуть тот же фокус, но спустя 18 лет. Как сообщает Mundo Deportivo , кандидатуру Райкарда высоко оценивают важные игроки нынешнего состава «Барсы», а также бывшие футболисты, которые теперь связаны с президентом. Также руководство каталонцев планирует пригласить Хави на пост тренера «Барселоны Б», чтобы в дальнейшем он возглавил первую команду.

Главная проблема заключается в том, что Райкард не тренировал 8 лет. Покинув сборную Саудовской Аравии в 2013 году, Франк поселился в Амстердаме с женой и двумя детьми. Неизвестно, сможет ли Лапорта убедить голландца прервать творческий отпуск. И пойдет ли это на пользу клубу и самому Райкарду.

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Райкард тренировал «Барселону» с 2003 по 2008 годы.

Он выиграл с каталонцами 2 титула Ла Лиги и 2 Суперкубка Испании, а также привел клуб к победе в Лиге чемпионов.

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