Опубликовано 20/05/2021 в 17:02 GMT | Обновлено 20/05/2021 в 17:04 GMT

Отец и брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси склоняют аргентинца к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Переговоры по новому контракту проходят через отца Месси, который выполняет функции его агента. Также значительное участие в определении будущего игрока принимает один из братьев Лео. Согласно информации Le Parisien , родственники оказывают давление на аргентинца и убеждают его принять предложение «ПСЖ». Причина – в предложенной французским клубом зарплате. Она значительно ниже той, что Месси получает по текущему контракту с «Барселоной». Однако выше суммы, которую предлагают каталонцы по новому соглашению.

Как сообщает Mundo Deportivo , сам Лео нарушит молчание в ближайщую субботу – 22 мая. Месси не давал больших интервью почти 5 месяцев, но теперь, кажется, пришло время поговорить о планах на будущее. Он хочет продлить контракт с «Барселоной», однако текущие результаты команды и неспособность вести борьбу за победу в Лиге чемпионов расстраивают игрока.

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Контракт 33-летнего Месси с клубом истекает в конце сезона-2020/21, новое соглашение до сих пор не подписано.

В Каталонии Лео зарабатывает около 70 миллионов евро в год.

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