Сезон Ла Лиги подходит к концу, фанаты «Реала», «Барсы» и «Атлетико» могут наконец расслабиться – игра в поддавки потрепала нервы поклонников каждого испанского гранда. Команды весь год оступались там, где от них не ждали, и гонка за трофей получилась совсем слабой. Лидирующие мадридцы не наберут больше 86 очков, в последний раз чемпион делал меньше в сезоне-2007/08 – «Реал» тогда наскреб 85 баллов.

«Атлетико» на дистанции выглядел лучшей командой Ла Лиги, но с середины февраля регулярно оступался и дарил конкурентам возможность вернуться в гонку за титул. Игра предпоследнего тура с «Осасуной» – идеальная иллюстрация сезона футболистов Диего Симеоне в миниатюре.

Столичный клуб бодро начал и мощно обстреливал ворота соперника – Суарес попал в штангу с четырех метров, Сауль бахнул в каркас дальним ударом, а на старте второго тайма Савич и Карраско забили по голу из офсайда. Не было ни намека на какой-либо исход кроме победы хозяев, но гости забили в первой же атаке и превратили последние минуты встречи для «Атлетико» в сущий ад.

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Команда прошлых лет поддалась бы эмоциям, скатилась на примитивный футбол или вообще отправила в нападение центральных защитников – новый «Атлетико» хладнокровно продолжил умные перемещения мяча и отыгрался благодаря подключению вышедшего на замену левого бэка Ренана Лоди. А победу команде принес главный герой клуба, олицетворяющий его трансформацию – Луис Суарес.

Луис Суарес, «Атлетико Мадрид»- «Осасуна» Фото: Getty Images

Уругваец привнес чемпионский менталитет, дерзость и уверенность в собственных скиллах, которых не хватает составу без ярких звезд. При этом Луис сходу вник в главные принципы Симеоне и воплощает их на поле. «Все говорили, что страдания – фишка «Атлетико». Но я не думал, что все настолько плохо», – шутил страйкер после матча.

Спад в игре мадридцев совпал с голевой засухой Суареса – с 13 февраля он забил всего четыре из 20 своих голов в Ла Лиге, а команда за это время потерпела три из четырех поражений в чемпионате. В решающий момент Луис ожил и заковырял победный «Осасуне» – похоже, «Атлетико» доковыляет до титула, хотя у конкурентов были все шансы перехватить лидерство.

Особенно интенсивно кусать локти должны в «Реале». «Мадрид» весь сезон выдавал допустимый минимум для того, чтобы оставаться в гонке, но в конце чемпионата у выкошенной травмами и престарелой команды не нашлось физических и моральных сил на геройских подвиг.

Футболисты Зинедина Зидана вопреки обстоятельствам и вялой игре вытаскивали себя из сложных ситуаций, а француз выжимал из состава последние ресурсы. После игры с «Бильбао» он отказался комментировать слухи о летнем уходе – коуч отметил , что он сосредоточен на финале чемпионата, но испанские медиа уже рассказывают, кто и на какой кэш придет ему на замену.

Тренер либо планирует третий раз сбежать из «Мадрида», либо раскачивает Переса – костяк команды составляют те же игроки, с которыми Зизу брал Лигу чемпионов перед первым уходом из столичного клуба, а вялые попытки омоложения состава ни к чему не приводят.

Альтернативы тройке Кроос-Модрич-Каземиро в команде нет, как и адекватных сменщиков для Рамоса и Бензема. Средний возраст великолепной пятерки – почти 33 года. Потенциальный преемник Зидана окажется в ситуации Дэвида Мойеса в «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона, если Фло оперативно не перекинет финансовый ресурс с реконструкции «Бернабеу» на реновацию состава.

В апреле «сливочные» без проблем могли перехватить испанскую корону – «Атлетико» набрал всего семь баллов из 15 возможных. Но у «Реала» банально не хватило сил на два турнира и между разборками с «Ливерпулем» и «Челси» в Лиге чемпионов клуб выдал три ничейных игры за 22 дня.

«Барселона» начала сезон на вершине и до последнего держалась в гонке – за шесть туров до конца каталонцы даже выбились в лидеры и могли решать судьбу титула. Как и во многие другие моменты кампании, это была лишь моментная иллюзия.

У «сине-гранатовых» нет конкурентоспособной команды, лидеров и продуктивной атмосферы – в клубе с осени думают только о гигантской задолженности и об истекающем контракте Лионеля Месси. «Блауграна» взяла Кубок Испании, но безнадежно провалилась в чемпионате и с конца апреля посыпалась сильнее конкурентов.

Оказавшись на вершине, в последующих матчах каталонцы набрали всего пять очков из 15 возможных. За это время они выходили вперед в играх против «Гранады», «Леванте» и «Сельты», но пропускали один корявый гол за другим и теряли баллы. В клубе посреди года сменился президент, а болельщики не знают, останутся ли на следующий сезон икона команды и ее главный тренер – чемпионство «Барселоны» в таких условиях было бы насмешкой над турниром.

Лидеры разыграли поддавки и синхронно завалили финиш чемпионата. «Атлетико» в последнем туре нужно обыграть стоящий на вылет «Вальядолид», чтобы гарантировать титул – хочется думать, что все предрешено, но неожиданная потеря очков фаворита будет очень в духе всего сезона.

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