Нападающий «Реала» Эден Азар не примет участия в матче 38-го тура Ла Лиги против «Вильярреала». Бельгиец не участвовал в предматчевой тренировке мадридского клуба, а главный тренер Зинедин Зидан подтвердил, что у игрока проблемы с физическим состоянием.

«Что-то с ним происходит. Это незначительно, но рисковать не хотим. Если он не тренировался с командой сегодня, то это потому, что с ним что-то не так. Завтра он не сыграет», – приводит слова Зидана Mundo Deportivo

Азар недавно восстановился от травмы. Он успел провести семь матчей (ни одного полного), забить один мяч и сделать один ассист.

Всего в этом сезоне бельгиец провел 21 встречу, забил четыре мяча и отдал одну передачу.

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