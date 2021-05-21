Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, в этом сезоне выступающий за «Тоттенхэм» на правах аренды, задумывается о завершении карьеры.
Как сообщает As, план валлийца – вернуться в расположение «Мадрида» после Евро-2020, отыграть оставшийся по контракту сезон в столице Испании, после чего уйти из футбола. Сейчас все мысли Бэйла сосредоточены на чемпионате Европы, где он планирует выступить наилучшим образом в составе сборной Уэльса.
- В этом сезоне Бэйл провел в составе «шпор» 33 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 3 ассиста.
- В 2013-м валлиец перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 101 млн евро.
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