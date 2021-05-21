Опубликовано 21/05/2021 в 14:59 GMT | Обновлено 21/05/2021 в 15:05 GMT

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче последнего тура Ла Лиги против «Эйбара».

Аргентинец пропустил предматчевую тренировку с разрешения главного тренера каталонцев Роналда Кумана и не попал в заявку на выездной матч 38-го тура в Стране Басков. Месси предоставили отдых, чтобы он лучше подготовился к стартующему 13 июня Кубку Америки.

Игра с «Эйбаром» могла стать для Лео последней в составе «Барсы» – его контракт с клубом истекает 30 июня 2021 года. В предыдущем туре каталонцы лишились шансов на чемпионство и точно не поднимутся выше третьего места в таблице.

Чемпионат Испании Гонка Ла Лиги – худшая за 13 лет. Топы не хотели титул 7 ЧАСОВ НАЗАД

Месси второй сезон подряд не выиграет «Золотую бутсу». До этого он завоевывал приз три года кряду.

В чемпионате Испании-2020/21 Лионель забил 30 мячей в 35 матчах и отдал 9 голевых передач.

Чемпионат Испании Отец и брат давят на Месси и убеждают перейти в «ПСЖ» ДЕНЬ НАЗАД