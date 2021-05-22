До финиша Ла Лиги остался всего один тур – давайте прикинем, кто станет чемпионом, а кому придется отправиться в Сегунду.

Чемпионская гонка

Каземиро («Реал Мадрид»), Жоау Феликс («Атлетико») Фото: Getty Images

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«Барса» уже даже теоретически ни на что не претендует, а потому в борьбе за чемпионство остаются только два мадридских клуба – после 37 игр «Атлетико» опрежает «Реал» на два очка. Чтобы точно брать золото и не оглядываться на «Реал», команде Симеоне нужно обязательно побеждать «Вальядолид»: в случае равенства очков первыми станут «сливочные» благодаря личным встречам (2:0, 1:1). «Реал» обеспечил второе место, но для золота также придется выжимать три очка из «Вильярреала» – только так можно отыграть разрыв в два балла от конкурента. Таким образом, «Атлетико» не станет чемпионом в том случае, если не победит в своем матче, а «Реалу» удастся это сделать.

Битва за бронзу

Лионель Месси и Иван Ракитич Фото: Getty Images

У «Барсы» и «Севильи» дела обстоят примерно так же, просто машстабы не такие серьезные. Каталонцы идут на третьей строчке и опережают андалусийцев на два очка. Сине-гранатовым достаточно сыграть вничью с «Эйбаром», и третье место будет за ними, потому в личных встречах команда Кумана была лучше «Севильи» (1:1, 2:0). Чтобы Унаи Эмери надел на шею бронзовую медаль, его футболистам нужно надеяться на поражение «Барсы», а на следующий день вынести «Алавес».

Борьба за выживание

«Вальядолид» – «Уэска» Фото: Getty Images

Здесь ситуация самая запутанная. Перед последним туром окончательно вылетел только «Эйбар», претендуют на Сегунду еще три клуба, и всем играть с сильными соперниками. «Уэска» (33 очка) встретится с «Валенсией», «Эльче» (33) – с «Атлетиком», а «Вальядолид» (31) – с «Атлетико». Проще всех «Уэске» – в случае итогового равенства очков с конкурентами она опередит всех за счет личных встреч. При одинаковом числе баллов у «Эльче» и «Вальядолида» выше в таблице встанут вторые – только за счет голов в гостях (1:1, 2:2).

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