Обострившиеся коронавирусом финансовые проблемы вынудили «Барселону» на кардинальные шаги. В летнее трансферное окно каталонцы планирует расстаться с большим количеством футболистов.

Каталонцы выставят на продажу почти всех игроков основного состава: от Жерара Пике, Жорди Альбы и Серхио Бускетса до Марка-Андре Тер Стегена или Ансу Фати. Всего клуб могут покинуть до 15-17 игроков. У большинства футболистов скоро закончатся контракты, поэтому «Барса» планирует сэкономить на зарплатах и выручить деньги на их продаже вместо того, чтобы отпускать бесплатно.

Ключевая проблема связана с Жераром Пике. Президент «блауграны» Жоан Лапорта недоволен влиянием защитника на раздевалку, а также фактом встречи с президентом УЕФА Александром Чеферином. Пике получает высокую зарплату, и Лапорта планирует заменить его защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией. Альтернативная кандидатура – Лисандро Мартинес из «Аякса», который также может сыграть на позиции крайнего защитника.

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Летом «Барса» планирует подписать только свободных агентов: Мемфис Депай, Серхио Агуэро, Жоржиньо Вейналдум. Также клуб готов обсудить варианты обменов с другими клубами – например, Матейса де Лигта из «Ювентуса», сообщает журналист и инсайдер Гильем Балаге.

«Барселона» в этом сезоне завоевала только один трофей – Кубок Короля.

Каталонцы в последний раз выигрывали чемпионат страны в сезоне-2018/19.

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