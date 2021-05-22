Мадридский «Атлетико» 11-й раз в истории стал чемпионом Испании. Команда Диего Симеоне обыграла «Вальядолид» (2:1), набрала 86 очков и опередила «Реал», которому не хватило победы над «Вильярреалом» (2:1).

Первый мяч в игре «Атлетико» с «Вальядолидом» забил полузащитник Оскар Плано на 18-й минуте. На контратаке футболиста вывели на дуэль с Облаком, и Плано нанес мастерский обводящий удар.

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Анхель Корреа сравнял счет через 12 минут после начала второго тайма – аргентинец биллиардным ударом положил мяч прямо в угол ворот Масипа.

Победный гол на счету Луиса Суареса, который воспользовался ошибкой защитников, вышел один на один и хладнокровно реализовал момент на 67-й минуте.

В матче «Реал» – «Вильярреал» первый мяч забил полузащитник гостей Ереми Пино на 20-й минуте. Футболист воспользовался растерянностью защитников и беспрепятственно поразил ворота Тибо Куртуа.

На 58-й минуте Карим Бензема откликнулся на заброс в штрафную и поразил ворота головой, но судья увидел офсайд после просмотра видеоповтора. Француз все же забил – на 87-й минуте он пробил из пределов штрафной и попал прямо в девятку. А спустя пять минут Лука Модрич вывел «Реал» вперед еще одним пушечным ударом, но этого оказалось недостаточно.

В следующем сезоне обе команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Лучшим бомбардиром чемпионата Испании стал Лионель Месси с 30 голами.

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