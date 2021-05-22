Полузащитник «Реала» Эден Азара досрочно завершил сезон из-за очередного повреждения и не помог команде в последнем туре Ла Лиги против «Вильярреала».

Журналисты AS подсчитали, что с момента перехода Азара в «Реал» летом 2019 года каждый его гол стоил мадридцам в 18,8 млн евро, а каждая минута игрового времени бельгийца обошлась в 39 400 евро.

Зарплата Азара составляет 30 млн евро в год без учета налогов и 10-процентного сокращения из-за пандемии.

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В 2019 году Эден перешел в «Реал» из «Челси» за 100 млн евро без учета бонусов.

2391 минуту отыграл Азар в «Реале» за 2 сезона.

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