Полузащитник «Реала» Эден Азара досрочно завершил сезон из-за очередного повреждения и не помог команде в последнем туре Ла Лиги против «Вильярреала».
Журналисты AS подсчитали, что с момента перехода Азара в «Реал» летом 2019 года каждый его гол стоил мадридцам в 18,8 млн евро, а каждая минута игрового времени бельгийца обошлась в 39 400 евро.
Зарплата Азара составляет 30 млн евро в год без учета налогов и 10-процентного сокращения из-за пандемии.
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- В 2019 году Эден перешел в «Реал» из «Челси» за 100 млн евро без учета бонусов.
- 2391 минуту отыграл Азар в «Реале» за 2 сезона.
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