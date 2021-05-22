Испанская Ла Лига официально закончена – мы знаем чемпиона, участников еврокубков, вылетевших изгоев и прибывших из Сегунды. Самое время разобраться в итогах.

Чемпионская гонка

Естественно, все надеялись, что рубиться за золото до последнего будут «Атлетико», «Реал» и «Барса», но каталонцы отвалились за два матча до конца после неожиданной ничьей с «Леванте» (3:3). А после поражения от «Сельты» в 37-м туре «блауграна» лишилась шанса даже на вторую строчку. После этого весь мир настроил бинокли на Мадрид. «Атлетико» мог брать сезон досрочно – в 21-м туре отрыв команды от второго места составлял девять баллов, но затем мадридцы потеряли концентрацию и ход, растеряли много очков и быстро просадили преимущество.

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В 38-м туре никто не ждал от команд невероятной развязки – полсезона они протягивали друг другу руку помощи собственными ошибками. И сначала все так и было – оба претендента безнадежно сливали «Вильярреалу» и «Вальядолиду». Очухались команды только во втором тайме, но если «Атлетико» мог позволить себе немного расслабиться, то для команды Зидана даже победа, пусть и невероятно волевая, оказалась бесполезной.

«Атлетико» Фото: Getty Images

Кто сыграет в Лиге чемпионов

От Испании в ЛЧ сыграют те же четыре команды второй год подряд. «Реал», «Атлетико», «Барселона» и «Севилья» заработали это право задолго до финиша турнира. Последними справились андалусийцы, которые узнали, что сыграют в группе ЛЧ, за пять туров до конца. В последнем матче «Барселона» лишь уладила небольшую формальность: с титаническим трудом одолела «Эйбар» и забронировала третье место.

Антуан Гризманн и Роналд Куман Фото: Getty Images

Кто попал в Лигу Европы

Благодаря победе «Барселоны» в Кубке Испании команда с шестого места сыграет не в Лиге конференций, а в Лиге Европы – сразу в групповом этапе. Та же судьба ждет пятую строчку. Счастливчиками стали «Реал Сосьедад» и «Бетис». Обе команды большую часть дистанции как раз обхаживали именно эту зону еврокубков, но баски на тур-другой заскакивали в ЛЧ. Правда, тут же оттуда выметались.

Больше всех в Лигу Европы хотел «Бетис», и второй клуб Севильи не расслабляло, что главный конкурент, «Вильярреал», в последнем туре встретится с «Реалом». Команда Мануэля Пеллегрини в начале второго тайма проигрывала «Сельте» 0:2, но переломила ход встречи и в меньшинстве закончила ее победой 3:2 – это заслуженный групповой этап ЛЕ.

«Бетис» Фото: Getty Images

«Вильярреал» – в Лиге конференций

Кажется, для Унаи Эмери открылся новый челлендж – выиграть еще менее значимый еврокубок, чем Лига Европы. В новом сезоне его команда сыграет в новом турнире, Лиге конференций. Однако даже если бы «Вильярреал» поверг «Реал» в последнем туре, этого не хватило, чтобы выйти в любимую тренером ЛЕ – «Бетис» лучше по личным встречам. Возможно, «Вильярреал» сделал слишком большой акцент на выступлениях в Европе, потому что в национальном первенстве команда сначала ворвалась в топ, а затем медленно скатывалась вниз.

Унаи еще может избежать Лиги конференций и вообще все поменять в распределении мест. Если «Вильярреал» обыграет в финале ЛЕ «Манчестер Юнайтед», «подводная лодка» сразу всплывет в групповой этап Лиги чемпионов, а «Севилья» отправится во второй по значимости турнир. Где ей и место, судья по числу побед в финалах. Если нет – Эмери ждет раунд плей-офф, а потом групповой этап нового турнира УЕФА.

Унаи Эмери, «Вильярреал» - «Арсенал» Фото: Getty Images

Кто вылетел

Первым подписантом Сегунды стал «Эйбар», еще два неудачника определились только по итогам 38-го тура. Плотность внизу таблицы крайне высока, сразу три команды рисковали спуститься на ступень выше, а выжила лишь одна. Спасся «Эльче», который неожиданно обыграл «Атлетик» из Бильбао. Победа в такой ситуации почти на 100% означала сохранение прописки – ничья с «Валенсией» не спасла «Уэску», что уж говорить о «Вальядолиде», проигравшем «Атлетико».

Кто поднимется из Сегунды

Две прямых путевки честным трудом заработали «Эспаньол» и «Мальорка» – команды досрочно обеспечили себе два первых места. За третью пободаются сразу четыре команды. На плей-офф претендуют пять клубов – «Леганес», «Альмерия», «Жирона», «Спортинг» из Хихона и «Райо Вальекано». Любой еще может оказаться лишним.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Кто взял индивидуальные награды

Больше всех забил Лионель Месси. Аргентинец отличился 30 раз и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги пятый сезон подряд. Самым ассистирующим игроком неожиданно стал не кто-то из топ-4. И даже не футболист из еврокубковой семерки, а Яго Аспас из «Сельты»: он отдал 13 передач, а его команда финишировала восьмой. Лучшим по числу сухих матчей стал Ян Облак – голкипер «Атлетико» отыграл на ноль 18 встреч из 38.

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