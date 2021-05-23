Опубликовано 23/05/2021 в 06:20 GMT | Обновлено 23/05/2021 в 06:20 GMT

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес дал волю чувствам после победы в чемпионате Испании.

Мадридский клуб завоевал 11-й титул Ла Лиги в заключительном туре благодаря победе над «Вальядолидом» со счетом 2:1. Три очка и заветное чемпионство «Атлетико» принес гол Луиса Суареса. Во время празднования победы уругваец не сдержал эмоций и заплакал, сидя на газоне.

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Уругваец перешел в «Атлетико» летом 2020 года.

В 32 матчах Ла Лиги Суарес забил 21 мяч и стал лучшим бомбардиром мадридцев в турнире.

Ранее Луис четырежды становился чемпионом Испании с «Барсой».

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