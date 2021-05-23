14-летний фанат «Атлетико» умер во время празднования чемпионского титула «индейцев».

Трагический инцидент произошел вечером 22 мая в центре Мадрида. Юноша высунулся из окна фургона, в котором он ехал, и ударился головой о стену у въезда на парковку. Как сообщает Marca cо ссылкой на El Pais, из салона фургона также высовывались еще находилось несколько молодых людей. А водитель сбил несколько ограждений по пути парковке, где произошла авария. Скорая помощь прибыла к месту происшествия, но не смогла оказать помощь пострадашему и подтвердила смерть 14-летнего подростка.

«Атлетико» высказал соболезнования в связи с трагедией. «Потрясены печальной новостью о смерти молодого болельщика «Атлетико». Выражаем всю нашу поддержку его семье в этот момент боли», – говорится в заявлении «индейцев».

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В матче заключительного тура «Атлетико» со счетом 2:1 победил «Вальядолид» и завоевал 11-й титул Ла Лиги.

Это второе чемпионство «индейцев» под руководством Диего Симеоне после победы в чемпионате Испании-2013/14.

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