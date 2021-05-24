Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар может покинуть команду.

По информации El Chiringuito, 30-летний футболист изъявил желание вернуться в «Челси». Азар опасается, что в летнее трансферное окно «Реал» приобретет у «ПСЖ» нападающего Килиана Мбаппе и это серьезно ухудшит его положение в команде.

Чемпионат Испании Каждый гол Азара стоил «Реалу» 18,8 млн, минута на поле – 39k ВЧЕРА В 17:32

В чемпионате Испании-2020/21 Азар забил три мяча и отдал два ассиста в 14 играх.

Летом 2019 года Эден перешел в «Реал» из «Челси» за 100 млн евро без учета бонусов.

Чемпионат Испании Азар не сыграет в решающем матче Ла Лиги – снова повреждение 21/05/2021 В 11:52