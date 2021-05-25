Хорватский полузащитник Лука Модрич на сезон продлил контракт с мадридским «Реалом».
«Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года», – официально сообщает клубная пресс-служба.
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- В сезоне-2020/21 35-летний Модрич забил шесть мячей и отдал шесть ассистов в 49 матчах.
- Игрок выступает за «Реал» с 2012 года, завоевал с командой 17 титулов, включая четыре трофея Лиги чемпионов. В 2018-м он прервал гегемонию Месси и Роналду, получив «Золотой мяч».
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