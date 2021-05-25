Eurosport.ru продолжает серию материалов об итогах сезона для российских футболистов в Европе. Теперь очередь Дениса Черышева.

Как он играл в «Валенсии»?

Перед сезоном мы традиционно ждали от Дениса Черышева перерождения. Рано или поздно герой ЧМ-2018 был обязан превратиться из-за заурядного игрока испанского середняка в суперзвезду. Ведь за спиной бэкграунд «Реала», топовый сезон за «Вильярреал» и четвертьфинал чемпионата мира. Нельзя же в 30 проводить новый унылый сезон и никак себя не проявить из-за травм и прочих проблем.

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Увы, ничего не изменилось. Сценарий своих выступлений Денис словно заказывает у не самого креативного кинематографиста. Оптимистичное начало – проблемы со здоровьем – несколько классных матчей и новая надежда – проблемы со здоровьем – финиш сезона. Примерно так складываются последние 4 сезона для Дениса. В этот раз полузащитника сначала выбил коронавирус (несколько недель в конце года), а потом очередная мышечная травма, из-за которой он не играл два месяца – февраль и март. А перед этим была та самая «новая надежда» – в конце декабря и начале января Черышев вышел в старте в 8 матчах подряд. Последний раз такую стабильность игрок показал еще во времена выступлений за молодежную команду «Реала». До 9 не дошел: получил травму.

«Валенсия» в этот же период выдала худший старт в Лиге – всего 20 очков в 19 матчах, и один из слабейших сезонов – 13-е место и минус 30 очков от зоны Лиги чемпионов. Индивидуальная статистика Черышева – тоже боль. 3 результативные передачи в 21 матче. Денис не выдавал крутые цифры и в более удачные сезоны, но в этом просто катастрофа. Стиль его игры при этом не изменился – он все также гоняет по флангу, эффективно обыгрывается с центральными полузащитниками и точен в передачах. В этом сезоне невзрачную статистику легко объяснить одним объективном фактом – ужасна вся «Валенсия». Лучше других это понимает главный тренер сборной Станислав Черчесов. Он забил на предрассудки относительно плохой формы игрока и вызывал его для подготовки к финальной части Евро-2020. Тренер понимает, что на короткой дистанции Черышева несложно сделать мегаэффективным. И Станислав точно знает, как этого добиться. Поэтому не удивляйтесь, если на чемпионате Европы Денис вновь блеснет, а после потухнет.

Денис Черышев Фото: Getty Images

Нужно ли Черышеву уходить?

Контракт Дениса с «Валенсией» истекает следующим летом. И вероятность продления околонулевая. Низкая эффективность и высокие цифры в соглашении (около 1,8 миллиона евро в год), скорее всего, вышвырнут Дениса в бюро свободных агентов. Поэтому нынешнее лето – лучшая возможность «Валенсии» что-то заработать на трансфере, а Черышеву получить последний жирный контракт в карьере. Парадокс в том, что сумма отступных в контракте россиянина – 80 миллионов евро, при этом объективная трансферная стоимость для Европы – 4 миллиона. Для России сумма, скорее всего, окажется выше, но не сильно. «Валенсия» с удовольствием отдаст игрока за 8-10 миллионов евро. А топовые российские клубы наверняка не пожалеют такую сумму.

Осталось понять желание самого Дениса. Если 3-4 года назад он без раздумий отвергал возможность переезда в РПЛ, то в последнее время стал менее категоричным. Например, его отец в сентябре 2020-го признавался, что сын говорил с «Краснодаром» о возможном трансфере, но все же остался в «Валенсии».

Мнение Генича

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал Eurosport.ru нынешний сезон и будущее Дениса Черышева.

– Как бы ты оценил этот сезон для Дениса – с одной стороны, валилась вся «Валенсия», с другой, болельщики в соцсетях почему-то нередко нападали именно от Дениса?

– Действительно, сезон получился для «Валенсии» скомканным. Пришел другой тренер, а новые футболисты не смогли заменить Франсиса Коклена, Даниэля Парехо и других лидеров. Из старой гвардии остались Карлос Солер, Гонсало Гуэдеш, Даниэль Васс, Хосе Гойя, но они не повлияли на происходящее. Проблемы «Валенсии» не в игроках, а в управлении клубом. Отсюда такие печальные результаты. Так что странно, если бы Черышев на таком негативном фоне выделялся. Да и у меня не сложилось ощущение, что Хави Грасия делал на него ставку.

– В этом сезоне Денис пропустил несколько недель из-за ковида и пару месяцев из-за травмы. Это отразилось на нем?

– Больше всего этим пропускам радовались болельщики «Валенсии». Они почему-то не полюбили россиянина и часто негативно к нему относятся. Помню, мы разговаривали с Дмитрием Черышевым, и он рассказывал, что главной проблемой его сына было отсутствие правильного диагноза от врачей. И когда с этим разобрались, казалось, Черышев наберет форму и будет летать по полю. Но, к сожалению, бывают футболисты, которые подвержены травматизму. И им сложно выходить на стабильно высокий уровень, так как ты постоянно то теряешь, то набираешь форму. Тонус в этой ситуации поддерживать трудно. Увы, в последние годы Денис стабильно ассоциируется с травмами. И ему тяжело это переживать.

– Тебя не удивило, что Черчесов, несмотря на все проблемы, вызывал его в сборную?

– Давай вернемся в 2018-й и вспомним реакцию общественности на вызов Черышева в сборную на чемпионат мира. В итоге Денис начинал не основным игроком, но стал одним из героев и лучшим бомбардиром команды с 4 голами. Черчесов держит такие вещи в голове. Мы когда-то говорили со Станиславом Саламовичем о вызове Андрея Семенова в сборную. Многие скептически относились к этому футболисту, а главный тренер выпускал его в составе. Но мало кто обращал внимание на статистику – до недавнего времени с Семеновым в старте сборная ни разу не проигрывала в официальных матчах. Не исключаю, что и про Черышева в голове у Черчесова подобная история. Да, игрок мало выходит на поле, подвержен травмам. Но он уже прошел большой турнир со сборной, плюс, если его правильно подготовить, он сможет принести пользу. Не думаю, что он рассматривается в качестве игрока стартового состава, но он всегда будет готов помочь.

– У Дениса до конца контракта с «Валенсией» год. Пару лет назад он не собирался в Россию, а не так давно его отец говорил, что были переговоры с «Краснодаром». Не пора ли ему в РПЛ?

– У Черышева получилась хорошая испанская карьера. Он не стал суперзвездой, как Карпин или Мостовой, но поиграл в хороших клубах. Переход в клуб РПЛ вполне возможен, но это решится исключительно на семейном совете. 30 лет для Испании не приговор. У него хороший профайл, он вполне может перейти в условный «Алавес» или «Мальорку» и отыграть несколько лет на высоком уровне. Но насколько самому ему интересно бороться на таком уровне? Не знаю.

Знаю, что в России к нему присматривался «Зенит», ты говоришь о «Краснодаре». Есть еще «Спартак». Сложно сказать, кому он больше подошел бы со своими качествами. Думаю, много решит чемпионат Европы. Если получится себя проявить, он останется в Испании. Если просидит на скамейке и не сыграет ключевую роль, рассмотрит варианты в России. Пока 55 на 45, что останется в Европе.

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