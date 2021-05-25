Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал будущее Дениса Черышева, у которого остался только один сезон контракта с «Валенсией».

«У Черышева получилась хорошая испанская карьера. Он не стал суперзвездой, как Карпин или Мостовой, но поиграл в хороших клубах. Переход в клуб РПЛ вполне возможен, но это решится исключительно на семейном совете. 30 лет для Испании не приговор. У него хороший профайл, он вполне может перейти в условный «Алавес» или «Мальорку» и отыграть несколько лет на высоком уровне. Но насколько самому ему интересно бороться на таком уровне? Не знаю.

Знаю, что в России к нему присматривался «Зенит», ты говоришь о «Краснодаре». Есть еще «Спартак». Сложно сказать, кому он больше подошел бы со своими качествами. Думаю, много решит чемпионат Европы. Если получится себя проявить, он останется в Испании. Если просидит на скамейке и не сыграет ключевую роль, рассмотрит варианты в России. Пока 55 на 45, что останется в Европе», – сказал Генич Eurosport.ru

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Черышев – воспитанник «Реала», всю профессиональную карьеру провел в Испании.

Денис выигрывал Лигу Европы с «Севильей», Лигу чемпионов с «Реалом» и Кубок Испании с «Валенсии».

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